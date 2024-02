++ Droga e cellulari a detenuti carcere Catanzaro, 38 indagati +

Droga e cellulari per i detenuti del carcere di Catanzaro. I carabinieri e la polizia penitenziaria hanno eseguito 38 misure cautelari nei confronti di altrettante persone, 26 delle quali sono state arrestate. I provvedimenti sono stati emessi dal Gip distrettuale su richiesta della Dda di Catanzaro.

Nell'operazione sono coinvolti agenti della polizia penitenziaria in servizio nel carcere del capoluogo, sette dei quali sono stati sospesi. Agli indagati viene contestata, tra l'altro, l'associazione per delinquere finalizzata alla corruzione ed al traffico di droga.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA