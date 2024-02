Trattori in marcia su statale nel Foggiano, 'saremo centinaia'

Circa 150 trattori sono in marcia lungo la statale 17, che collega Lucera, in provincia di Foggia, a Campobasso, in Molise. La manifestazione è stata organizzata dagli agricoltori che da giorni sono in presidio a Lucera, a cui si stanno aggiungendo i colleghi dei monti dauni. Gli agricoltori contestano alcune politiche comunitarie che metterebbero a rischio, tra l'altro, la tutela del made in Italy dando spazio a una concorrenza sleale.

"Siamo partiti da poco - dice Giulio Capobianco, uno degli agricoltori in marcia - e stiamo percorrendo con i trattori la statale 17. A breve si uniranno altri agricoltori dell'area dei monti dauni e già si sono uniti quelli provenienti da altre zone della provincia, ovvero l'alto tavoliere con i comuni di San Paolo di Civitate, San Severo e Torremaggiore. In tutto saremo tra i 200 e i 300 trattori. Arriveremo nei pressi della diga di Occhito e torneremo indietro per incontrare la popolazione nei pressi di Motta Montecorvino".

"Non ci fermeremo - assicura Capobianco - andremo avanti con presìdi e manifestazioni fino a quando non otterremo risposte che al momento non sono arrivate. Ad ora le istituzioni non ci hanno ascoltato".



