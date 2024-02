Nel Comasco scoperti discarica e allevamento di animali abusivi

Un'area nel Comune di Grandate (Como) di circa 17.000 metri quadrati, sottoposta a tutela paesaggistica, utilizzata invece come deposito non autorizzato di rifiuti e come allevamento, anche questo abusivo, di animali destinati al macello.

L'hanno scoperta i Finanzieri del Comando provinciale di Como dopo un'indagine in cui sono stati utilizzati anche gli elicotteri del Reparto operativo aeronavale, nei pressi di un agriturismo il cui gestore è stato denunciato.

L'ispezione sul terreno, eseguita in collaborazione con il personale dell'Arpa, Ats Insubria e dei tecnici comunali, ha fatto trovare una struttura abusiva dove erano allevati animali destinati al macello: sei equini e una ventina di suini in precarie situazioni igienico-sanitarie.

Nell'area, accumuli di rifiuti speciali (macerie da demolizione, ferro, alluminio, materiale elettrico, elettrodomestici, bombole di gas ), depositati in violazione delle norme antinquinamento.

I militari del Gruppo Como l'hanno sequestrata, denunciando quindi il proprietario del terreno e il gestore dell'agriturismo che l'ha in uso.



