++ Multe cancellate in cambio di regali, 46 indagati a Lecce ++

I finanzieri del Gico stanno notificando alcune interdittive nell'ambito di una maxi inchiesta che vede indagate 46 persone coinvolte in un presunto giro di corruzione nel settore della polizia locale di Lecce.

Coinvolti anche tre dipendenti dell'ufficio verbali, due dei quali sono stati raggiunti da interdittive. Corruzione, falso, accesso abusivo al sistema informatico tra i reati contestati.

Secondo le indagini, numerosi verbali per infrazioni al codice della strada sarebbero stati annullati in cambio di regali.

L'indagine risalirebbe ad alcuni anni fa e sarebbe stata rallentata a causa della pandemia. Tra gli indagati anche un consigliere comunale della minoranza in carica, e un ex assessore.



