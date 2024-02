Uccide la madre e la sorella della fidanzata a Cisterna di Latina. La ragazza è riuscita a scappare

Agenzia ANSA Agenzia ANSA

Tanti omicidi con l'arma di ordinanza, sei anni fa un altro a Cisterna - Notizie - Ansa.it

Il duplice omicidio di Cisterna di Latina non è l'unico episodio in cui un militare ha commesso in ambito familiare o affettivo con la propria pistola di ordinanza. (ANSA)