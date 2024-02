Petroliera liberiana fermata in porto a Genova dalla capitaneria

La guardia costiera di Genova ha sottoposto a fermo amministrativo la nave petroliera liberiana 'Golden Africa' a causa di dodici irregolarità rilevate a bordo durante le attività di controllo. In particolare sono state scoperte anomalie negli impianti di sicurezza e antincendio, nelle dotazioni di salvataggio e negli equipaggiamenti, fino al sistema di ritenuta a bordo delle acque nere e grigie con gravi rischi d'inquinamento.

La nave di circa 1.220 tonnellate di stazza, battente bandiera liberiana, in servizio dal 2011, prima di ripartire dal porto di Genova oltre a dover eseguire le riparazioni del caso e rettificare tutte le criticità rilevate, sarà sottoposta a verifica da parte delle autorità della propria bandiera e del registro di classificazione.

"Grazie alla consolidata esperienza del nostro personale ispettivo, e in applicazione degli efficaci strumenti vigenti in Unione Europea in materia di ispezioni sulle navi che scalano i nostri porti - sottolinea il direttore marittimo della Liguria, l'ammiraglio ispettore Piero Pellizzari -, abbiamo sottoposto a fermo una nave con obbligo di rettificare tutte le irregolarità prima della partenza, e di garantire nel contempo al suo equipaggio, composto da professionisti che svolgono il difficile e complicato lavoro del marittimo, migliori condizioni di vita e di sicurezza sul lavoro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA