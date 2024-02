Michele Misseri torna nella villetta dove fu uccisa la nipote

Michele Misseri questa mattina è tornato nella villetta di via Deledda, ad Avetrana, dove il 26 agosto 2010 fu uccisa la nipote Sarah Scazzi, di 15 anni. Lo apprende l'ANSA da fonti investigative. Il 69enne era uscito dal carcere di Lecce domenica scorsa dopo aver scontato una condanna definitiva a 8 anni di reclusione per soppressione di cadavere (beneficiando di una riduzione detentiva di 696 giorni), ma non aveva fatto rientro subito nella sua abitazione.

'Zio Michele' in alcune interviste televisive rilasciate dopo la scarcerazione è tornato ad autoaccusarsi dell'omicidio e ad affermare che sua moglie Cosima Serrano e sua figlia Sabrina, condannate all'ergastolo, sono in carcere da innocenti. Il 69enne dovrebbe essere raggiunto da un avviso orale, emesso dal questore di Taranto, come monito a mantenere una condotta conforme alla legge.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA