L'orsa F56 è stata uccisa da un altro plantigrado

L'orsa F56, trovata morta nel comune di Cavedago il 16 giugno 2023, è stata uccisa da un altro plantigrado. Nei giorni scorsi l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ha prodotto gli esiti relativi alla morte dell'orsa, che è una degli esemplari trovati senza vita in Trentino nel 2023.

Le analisi tossicologiche e l'autopsia eseguita dagli specialisti del Centro specialistico di medicina forense veterinaria dell'Izsve e del Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria hanno appurato che l'animale è morto per cause naturali, ovvero per l'uccisione da parte di un altro orso. Lo si legge nel rapporto "Grandi carnivori in Trentino" del gennaio 2024, pubblicato nella sezione "Orso e grandi carnivori" del sito del Servizio foreste e servizio fauna della Provincia di Trento.



