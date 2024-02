La cremazione di Vittorio Emanuele in programma domani a Biella

L'arrivo della salma di Vittorio Emanuele di Savoia domani a Biella per la cremazione è previsto nel pomeriggio. Il feretro dovrebbe partire da Torino, dove è rimasto custodito in una località segreta dopo i funerali celebrati sabato scorso, per raggiungere il tempo crematorio a Biella.

"È stata una decisione presa dalle autorità di pubblica sicurezza, che hanno scartato le altre due destinazioni. Hanno preferito il nostro al tempio crematorio del cimitero monumentale di Torino e anche a quello di Verbania, per orientarsi sul cosiddetto Tempio di vetro di Biella, ritenendo la nostra città più idonea, per le sue caratteristiche, ad accogliere le spoglie del principe". A raccontarlo all'ANSA è Renato Conzon, monarchico e fondatore dell'impresa funebre Fratelli Conzon di Sandigliano, nel Biellese. La struttura di Biella ha riaperto i battenti da pochi mesi, dopo lo scandalo delle cremazioni multiple emerso nel 2018 e ora la gestione è cambiata.

Anche le esequie celebrate nel Duomo di Torino sono state gestite dalle onoranze funebri Conzon e dalla ditta di onoranze funebri Valeriano di Vercelli. "Per due ditte del territorio - commenta Andrea Valeriano, titolare della seconda azienda - è un riconoscimento importante essere scelte e poter collaborare in questo tipo di cerimonia. Noi abbiamo partecipato con dieci uomini e i nostri mezzi e siamo stati impegnati nella logistica a gestire le molte richieste che devono essere soddisfatte in casi come questi".



