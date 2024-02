Blitz Ultima generazione agli Uffizi, coperta la teca di Venere

La Nascita della Venere di Botticelli, capolavoro del Rinascimento visibile alla Galleria degli Uffizi di Firenze, è stato ricoperto nel pomeriggio da carte adesive con immagini delle alluvioni di Campi Bisenzio del novembre 2023. Le foto sono state attaccate con scotch di carta alla teca di vetro che protegge il dipinto. La dimostrazione è di militanti di Ultima generazione, movimento che ne ha dato notizia spiegando che il personale del museo ha fatto uscire i turisti, spento le luci e chiuso la sala. I carabinieri hanno raggiunto gli attivisti e li hanno portati in caserma. Tre i denunciati, tutti italiani, di età compresa tra 31 e i 33 anni.

Le accuse sono di riunione in luogo pubblico non preavvisata e interruzione di pubblico servizio. Sul vetro di protezione hanno messo otto fotografie mentre sul pavimento della sala hanno steso uno striscione con la scritta 'Fondo riparazione 20 miliardi per riparare i danni delle catastrofi climatiche - ultima generazione.it'.

Non ci sono stati né danni alla Venere di Sandro Botticelli e neanche al vetro della teca che protegge il capolavoro rinascimentale.



