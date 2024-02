Protesta trattori: disagi al trafico attorno a Palermo

Hanno percorso la strada statale Palermo Agrigento da Bolognetta verso il mercato ortofrutticolo di Villabate. Sono arrivati i trattori degli agricoltori che hanno manifestato per chiedere interventi a sostegno del comparto martoriato da aumenti e da concorrenza sleale. Da questa mattina da quando una trentina di trattori si sono messi in moto è stato il caos attorno a Palermo e in città. A mano a mano che si avvicinavano verso il capoluogo si sono formate lunghe code in ingresso e in uscita sia sulla statale che anche in autostrada.



