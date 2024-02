Ponte: sfoltita ancora lista testi, tempi più brevi per processo

Ancora un taglio della lista testi dei difensori degli imputati nel processo per il crollo del ponte Morandi (14 agosto 2018, 43 vittime) con un conseguente accorciamento dei tempi. In udienza oggi alcuni avvocati hanno annunciato di rinunciare a sentire 20 persone. Nelle scorse settimane erano stati tagliati oltre 150 testimoni. Entro metà marzo potrebbe così iniziare la parte più tecnica, quando dovranno deporre gli oltre 50 consulenti tecnici dei 58 imputati oltre a quelli della procura.

Intanto questa mattina è stato sentito Angelo Galati, ingegnere che lavorava nella segreteria tecnica dell'ex capo delle manutenzioni di Aspi Michele Donferri Mitelli. Galati ha raccontato, riguardo alla revisione del Catalogo rischi di Aspi, che "i dati non erano a disposizione della struttura, mi sembrava un'anomalia. Lo dissi a Donferri e la segnalò anche lui". In quell'occasione si parlò del sistema dei sensori del Polcevera. "Secondo noi - ha detto Galati - andavano fatti approfondimenti. Ma poi il Polcevera sparì dal catalogo rischi".





