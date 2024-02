Molestie a UniTo: studenti, 'blocchiamo le lezioni'

Una manifestazione degli studenti universitari è in corso questa mattina davanti alla sede storica delle facoltà umanistiche di Palazzo Nuovo a Torino contro le molestie, con un presidio organizzato dal collettivo 'Cambiare rotta'. "Non parlate di mele marce contro le molestie per una nuova università in una società" recita uno striscione, che fa riferimento al provvedimento nei confronti di un docente del dipartimento di Filosofia, che dal 1 marzo è sospeso per presunte molestie e al docente di medicina legale ai domiciliari per violenze sessuali. "Il professore di filosofia oggi è in aula che tiene una lezione", spiegano gli studenti, che vogliono interrompere questa mattina le lezioni nelle facoltà, nel primo giorno del semestre. "Vittime mai" è lo slogan più scandito.

"Oggi siamo qua per attuare uno sciopero studentesco contro le molestie che ci sono state in università e che esistono da tantissimo tempo, ma che sappiamo essere il frutto di un modello universitario marcio. - spiega Erica, portavoce di Cambiare Rotta -. Non ci vogliamo riferire a una logica di ricerca di mele marce o caccia alle streghe, come spesso vuole passare. Noi vogliamo riferirci all'intero modello universitario ed è per questo che stiamo attuando uno sciopero studentesco. Ci riferiamo a un sistema che promuove competizione, carrierismo, elitarizzazione all'interno di tutta l'università ed è questo che legittima violenze di genere e molestie come quelle di questi giorni".



