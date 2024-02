Mare molto mosso, collegamenti difficili nel golfo di Napoli

Continuano i disagi per i trasporti nel golfo di Napoli a causa delle condizioni meteo che, malgrado il ritorno del sole, continuano a essere difficili a causa del vento e del mare grosso. Sin dalle prime ore di oggi infatti la regolarità dei collegamenti marittimi per le isole di Ischia, Capri e Procida è stata penalizzata dal mare molto mosso che ha portato alla cancellazione di numerose corse; a risentirne sono stati soprattutto i mezzi veloci, dei quali è stata cancellata la quasi totalità di quelle effettuate per Ischia e Procida mentre gli aliscafi per Capri, dopo uno stop iniziale, stanno ora viaggiando regolarmente.

Risultano inoltre soppressi anche alcuni collegamenti operati con navi traghetto dal porto di Pozzuoli per Procida.

Prima di mettersi in viaggio per le isole partenopee è quindi consigliabile consultare i siti internet ed i call center delle compagnie di navigazione che assicurano i collegamenti via mare



