Mamma di Giulia Tramontano, lotteremo per te e per la verità

"Amore nostro, oggi si parlerà di te, di come siete stati strappati alla vita, di come con tutte le tue forze hai cercato la verità, a costo della vostra splendida vita". Lo scrive su Instagram la madre di Giulia Tramontano, Loredana, nel giorno della seconda udienza del processo a carico di Alessandro Impagnatiello, accusato di avere ucciso la fidanzata, incinta al settimo mese di gravidanza, a Senago nel Milanese.

"Tu sarai sempre per noi la nostra immensamente Giulia e Thiago il nostro angelo. Lotteremo per te fino all'ultimo", aggiunge la madre.

"Nulla ci restituirà Giulia - scrive il padre Franco Tramontano sempre su Instagram -, abbiamo gridato a voce alta, lo faremo ancora affinché sia fatta giustizia per lei e Thiago".

Intanto in aula, un maresciallo dei carabinieri sta ricostruendo il drammatico giorno dell'omicidio e quelli successivi fino al ritrovamento del corpo senza vita della giovane donna, mostrando anche foto e slide e mettendo in fila le bugie di Impagnatiello, il quale è in una "gabbia" per assistere all'udienza, e a tratti piange.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA