A Sanremo prima edizione di 'Women for women against violence'

A Sanremo la prima edizione di "Women for Women against Violence - Camomilla Music Award" dedicato agli artisti impegnati sui temi della violenza sulle donne e del tumore al seno. Hanno ricevuto il riconoscimento Francesco Facchinetti, Gatto Panceri, Paola & Chiara, Jo Squillo e Stash dei The Kolors.

Il premio è dedicato ad autori ed interpreti che hanno lanciato messaggi sociali sui temi della violenza di genere e del tumore al seno.

Questa prima edizione dell'evento dell'Associazione Consorzio Umanitas presieduto da Donatella Gimigliano, e patrocinato dal ministero della Cultura, dal Comitato Unico di Garanzia del Mic, dalla Regione Liguria, dal Comune di Sanremo, da Rai sostenibiltà', dalla Siae, dall'Afi, da Musitalia e dalla Lilt (Lega Italiana Lotta contro i Tumori), è stato "itinerante" perché la consegna del premio, una scultura realizzata dal maestro orafo Michele Affidato, partner storico della kermesse, è avvenuta nei vari giorni di svolgimento del Festival.

La presentazione del premio si è tenuta a Casa Sanremo. E' stato illustrato anche il concorso nazionale "Women for Women against Violence Music Contest", nuovo progetto della casa discografica Musitalia e dell'Associazione Consorzio Umanitas Aps, con il patrocinio di Afi, che con una giuria di esperti selezionerà il brano inedito più significativo di comunicazione sociale sulle due problematiche che riceverà il "Camomilla Music Award" e potrà esibirsi nell'edizione del programma diretto da Antonio Centomani nell'autunno 2024.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA