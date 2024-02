50 assaltano società sportiva a Firenze, vandalismi e furti

Raid vandalico al bar di una storica associazione sportiva di Firenze, l'Audace Legnaia, in via del Pollaiolo, domenica sera quando uno dei soci ha dato l'allarme al 112 Nue, intorno alle 22, riferendo di un gruppo di circa 50 ragazzi che danneggiavano il ristoro adiacente al campo di calcio. All'arrivo delle volanti, i vandali si erano già allontanati portando via casse di birra e prodotti alimentari per un valore di circa 300 euro. La banda, secondo quanto finora ricostruito, poco prima della fine di un match di calcio, avrebbe danneggiato e poi saccheggiato il deposito del bar e rotto un seggiolino della tribuna. Secondo una testimonianza, il gruppo di giovani, uscendo dal circolo sportivo avrebbe insultato un passante. Indagini della polizia.



