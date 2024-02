Delibera sul fine vita in E-R, pronto un ricorso al Tar

Scoppia il caso in Emilia-Romagna per la delibera della Regione sul fine vita con cui di fatto si scavalca il voto in aula e si garantisce il suicidio assistito in 42 giorni. Le opposizioni non ci stanno e Forza Italia - anticipano alcuni quotidiani nazionali e la stampa locale - sta già preparando un ricorso al Tar. Nel mirino l'atto annunciato venerdì sera dalla Regione, con cui si istituisce un comitato etico con medici e giuristi e si danno linee guida precise alle aziende sanitarie sul suicidio medicalmente assistito. La delibera recepisce la sentenza 242 del 2019 della Corte costituzionale di fatto prima di passare dall'aula.



