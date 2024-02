Ass. palestinesi d'Italia, 'grazie a Ghali per sue parole'

Un ringraziamento a Ghali per le parole pronunciate sul palco di Sanremo è arrivato dal presidio in solidarietà con la Palestina organizzato davanti alla stazione Centrale, a Milano, diciannovesimo appuntamento dal 7 ottobre in città.

"Applaudiamo Ghali per la sua posizione a favore dei palestinesi - ha detto dal palco il presidente dell'associazione palestinesi di Italia Mohammad Hannoun - e per le sue parole chiare contro lo sterminio".

Nei vari interventi è stato sottolineato il contenuto del brano portato in gara da Ghali, "Casa mia", che è poi risuonato nel piazzale, affollato da centinaia di persone. Ai partecipanti gli organizzatori hanno poi chiesto un minuto di silenzio per le piccole vittime del "genocidio in corso a Gaza".

Inizialmente per oggi era previsto un corteo ma "per dimostrare la nostra solidarietà alle forze dell'ordine, che sono impegnate per la partita del Milan - ha detto Hannoun - e ci hanno chiesto di rimandarlo, abbiamo deciso di fare un presidio". Tante le bandiere, da quelle palestinesi a quelle di Cambiare rotta, Unione Popolare, rete dei comunisti e Prc.





