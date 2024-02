Negli annunci funebri il figlio killer ricorda la madre uccisa

Saranno celebrati martedì pomeriggio i funerali di Santina Delai, la 78enne uccisa mercoledì all'alba a Puegnago del Garda, nel Bresciano. L'unico figlio dell'anziana, Mauro Pedrotti, 54 anni, è stato arrestato 24 ore dopo per omicidio volontario premeditato e ha confessato il delitto. Negli annunci funebri online e affissi in paese tra chi annuncia la morte della 78enne c'è proprio il figlio Mauro con la moglie oltre alle sorelle della vittima.

"Domenica 28 gennaio avevo discusso con mia mamma per il fatto che io volessi vendere casa mia e lei non era d'accordo.

Io ho sofferto per quest'ultima discussione. L'ho uccisa perché ero stufo del suo carattere, mi comandava di fare ogni cosa" ha confessato Mauro Pedrotti, che ha strangolato la madre e poi ha inscenato un furto in casa.



