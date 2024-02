Milei a Roma fa il turista al Colosseo

L'agenda ufficiale del presidente argentino Javier Milei a Roma inizierà domani con la partecipazione in Vaticano alla cerimonia di canonizzazione della beata argentina conosciuta come 'Mamà Antula'. Oggi il leader ultraliberista ha approfittato del giorno libero per visitare alcuni delle bellezze della città eterna. Due diversi post sui social lo ritraggono insieme alla sorella Karina, che lo accompagna in veste di segretaria generale della Presidenza, dapprima in una visita notturna al Colosseo, e successivamente di fronte al Mosé di Michelangelo, nella Basilica di San Pietro in Vincoli.

Il presidente argentino e la sorella, che dovevano inizialmente alloggiare nella residenza dell'ambasciata argentina a Santa Maria Maggiore, come aveva fatto Eva Peron nel 1947, all'ultimo momento hanno deciso di dormire in un hotel nel centro di Roma.

