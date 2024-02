"Alle 16 ci hanno convocato al ministero dell'agricoltura". Lo ha detto Salvatore Fais tra i coordinatori di Riscatto Agricolo al sit in Via Nomentana.

"Stasera ugualmente si farà la manifestazione con i trattori", dice il portavoce tra gli applausi. "Se ci sono le associazioni di categoria noi non entriamo e andiamo via", ha aggiunto.





