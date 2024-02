Non ancora protocollate dimissioni di Bandecchi da sindaco

Non risultano ancora protocollate in Comune le dimissioni annunciate dal sindaco di Terni, Stefano Bandecchi. È quanto apprende l'ANSA stamani dagli ambienti comunali.

Il sindaco non si troverebbe a Terni, ma sarebbe rimasto nella sua casa romana.

Presente, invece, negli uffici comunali il suo vice Riccardo Corridore.

Nella sala consigliare è in corso la riunione della terza Commissione, quella che si occupa di bilancio, a cui partecipano alcuni consiglieri di Alternativa popolare. Uno di loro, Danilo Primieri, ha sottolineato come il video su Instagram di Bandecchi "sia stato un fulmine a ciel sereno". "Tutti noi speriamo che ci ripensi e non formalizzi le dimissioni" ha aggiunto.

Sulle voci di dissidi interni ad Alternativa popolare, Primieri resta abbottonato, ribadendo che lui non ha "alcun problema con il sindaco". "Anzi lo sosterrò sempre", ha aggiunto.

Ma da fonti vicino ad Ap emerge però un quadro differente, in cui si narra di forti tensioni sia in giunta che tra i consiglieri di maggioranza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA