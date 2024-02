Mose, installata prima porta a Chioggia

Si sono concluse oggi le operazioni di installazione della prima porta della conca di navigazione della barriera di Chioggia lato mare. Si tratta di porte vinciane, semicircolari, del peso di 34 tonnellate ciascuna. L'operazione per sollevarle e agganciarle ai cardini è durata circa tre ore per ciascun elemento.

Le porte lato laguna saranno installate entro febbraio.

Successivamente si passerà alla messa a punto degli impianti necessari al corretto funzionamento della conca.

La bocca di porto di Chioggia è dotata di due conche di navigazione che consentiranno, una volta ultimate, il transito dei pescherecci quando il Mose è in funzione: sono lunghe circa 166 metri, larghe circa 16 metri e profonde circa 5 metri.

Le due conche sono dotate di quattro porte, composte ciascuna da due componenti semicircolari dell'altezza di circa 8 metri, realizzate in carpenteria metallica e azionate da pistoni di movimentazione comandati da una centrale oleodinamica posta all'interno dell'edificio di controllo delle conche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA