Minacce a Fugatti dopo uccisione orso M90, rafforzata la scorta

Scorta rafforzata per il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, e servizi di vigilanza anche per l'assessore alle foreste, Roberto Failoni.

La decisione è stata presa nell'ambito della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocata dal prefetto di Trento Filippo Santarelli, in relazione alle minacce seguite all'abbattimento dell'orso M90 e in vista della manifestazione nazionale indetta dal movimento StopCasteller per il 10 febbraio.

Fugatti è sotto scorta dal maggio del 2021, proprio in relazione alle minacce subite per le politiche di gestione della fauna selvatica. Blindata anche la manifestazione di domani, che partirà alle ore 14 da piazza Dante. All'iniziativa hanno aderito Lav, Mac, Lndc, Leal, Enpa, AnimaLiberAction, Ribellione Animale e Bearsandothers. Il corteo si snoderà lungo le vie del centro storico, toccando piazza Mostra, via Santa Croce e piazza Duomo.

Per l'occasione sei prevede l'arrivo di operatori delle forze dell'ordine da fuori regione.



