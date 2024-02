Lunedì Consiglio Terni, attesa per decisioni di Bandecchi

Approderà al Consiglio comunale di Terni già fissato per lunedì prossimo la questione delle dimissioni di Stefano Bandecchi da sindaco.

Il vicepresidente dell'Assise Francesco Filipponi ha spiegato all'ANSA che "se non saranno formalizzate in questi giorni l'eventuale comunicazione in quella sede varrebbe automaticamente come atto ufficiale di protocollo". Da quel momento quindi scatterebbero i 20 giorni di tempo nei quali il sindaco potrà confermare o ritirare le eventuali dimissioni. Che se anche diventassero definitive non permetterebbero a Terni di votare nella prossima tornata elettorale, considerando i tempi previsti dalla normativa.

Per discutere in Consiglio la comunicazione del sindaco, se ci sarà, per Filipponi "non serve un'integrazione dell'ordine del giorno" ma basterebbe una richiesta di comunicazioni da parte di Bandecchi. A quel punto sono previsti un intervento della maggioranza e uno dell'opposizioni. Fatta salva la possibilità da parte della presidente dell'Aula di concedere altri interventi.



