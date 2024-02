Incendio in locali azienda tipografica di Viterbo

Un incendio si è sviluppato ieri sera intorno alle 23:30 in un locale dove si trovano le grandi macchine da stampa della Union Printing, una nota azienda operante nel settore stampa a livello nazionale situata al chilometro 87 della Cassia Nord a Viterbo.

A dare l'allarme probabilmente il personale del turno di notte. Sul posto i Vigili del fuoco di Viterbo con tre autobotti, un'autoscala e l'unità per gli autorespiratori. Dopo aver tagliato le serrande esterne i pompieri sono riusciti a entrare nel locale dove si erano sviluppate le fiamme e grazie a un'azione congiunta con il personale sull'autoscala che intanto irrorava acqua dall'alto, l'incendio è stato domato in circa un'ora. Sul posto anche tre ambulanze del 118 in via precauzionale, ma sembra che fortunatamente non ci siano stati né feriti, né intossicati. Le cause scatenanti dell'incendio sono ancora sconosciute.



