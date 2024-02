Fratello Orlandi, 'finché non trovo resti la cerco viva'

"Trovarla in vita è più di un barlume di speranza, perché fino a quando io non trovo i resti di mia sorella per me è un dovere cercarla viva". Lo ha detto Pietro Orlandi a Isernia a margine di un incontro con gli studenti del 'Cuoco-Manuppella'. È tornato sulla lettera del 1993 che fa cenno a una presunta gravidanza di Emanuela: "Fa riferimento a una presunta gravidanza in corso, 10 anni dopo il suo rapimento. La persona che mi ha dato la lettera, e altri documenti, è sparita da più di un anno, ha cancellato tutti gli account. Mi aveva promesso delle cose e se io ho raccontato della lettera è per smuovere le acque, perché la Procura mi convochi, per capire se è tutto un depistaggio, se è vero, o se non è vero. Non si può stare in eterno con i dubbi".



