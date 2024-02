Anziana uccisa, il figlio reo confesso nega la premeditazione

Resta in carcere Mauro Pedrotti il 54enne che ha confessato l'omicidio della madre Santina Delai, 78 anni, strangolata in casa mercoledì a Puegnago sul Garda, in provincia di Brescia. Il gip ha convalidato infatti il fermo e ha disposto la custodia cautelare in carcere rigettando la richiesta di arresti domiciliari presentata dal legale dell'uomo che questa mattina nell'interrogatorio in carcere si era limitato ad una dichiarazione spontanea negando di aver premeditato l'omicidio, come invece sostiene l'accusa.

"A fronte del contegno assunto dall'indagato, si ravvisano esigenze in ordine al pericolo di inquinamento probatorio" ha scritto il gip Gaia Sorrentino.



