Turista rapinato e lasciato seminudo in strada vicino Termini

Ancora aggressioni e rapine nella zona della stazione Termini a Roma. Un turista inglese di 22 anni è stato rapinato alcune notti fa nei pressi dello scalo ferroviario. È successo in via Principe Amedeo, all'angolo con via Cavour. In tre lo hanno minacciato con un coltello, spinto e rapinato di felpa, scarpe, portafoglio e cellulare, per poi darsi alla fuga. Il turista ha riportato anche delle ferite lievi alle mani. Sul posto la polizia che indaga. Ora è caccia alla banda di rapinatori. È l'ennesima aggressione nella zona della stazione Termini, un fenomeno che si registra soprattutto nelle ore notturne. È del 3 gennaio scorso, sempre nella notte, l'incubo vissuto da una donna di 50 anni che stava aspettando l'autobus davanti allo scalo ferroviario. Un uomo le si è avvicinato e senza motivo, l'ha colpita con un pezzo di legno dello schienale di una sedia fratturandole la tibia. L'uomo è stato bloccato poco dopo da una pattuglia della polizia impegnata nei controlli nell'area della stazione Termini, super presidiata durante le feste natalizie. Il ragazzo ha iniziato a inveire contro gli agenti, ha sferrato calci e dato morsi a una poliziotta e ha continuato anche mentre era nella volante, danneggiando il lunotto. È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento. La donna, invece, è stata operata per una frattura scomposta e ha avuto una prognosi di 40 giorni.



