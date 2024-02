Superbonus: nel Lazio ok legge su sblocco crediti incagliati

La giunta regionale del Lazio ha approvato la delibera di attuazione della legge regionale 10 ottobre 2023 volta a favorire la circolazione dei crediti incagliati derivanti dagli interventi del superbonus 110%. Si tratta della legge che ha avuto come primo firmatario il capogruppo di Fratelli d'Italia Daniele Sabatini e che è stata approvata dal Consiglio regionale. La Giunta ha stabilito le modalità e i criteri attraverso i quali gli enti e le società controllate dalla Regione come Cotral spa che possiedono i requisiti di legge, potranno acquistare i crediti incagliati per poi favorire un loro utilizzo diretto in compensazione; ha inoltre deliberato la realizzazione e lo sviluppo della piattaforma digitale per il monitoraggio degli interventi e istituito la cabina di regia per l'attuazione delle misure.

"Ringrazio il presidente Rocca e l'assessore al Bilancio Righini per aver dato piena attuazione alla legge regionale da me presentata in Consiglio - è stato il commento del capogruppo Sabatini - che consentirà a tanti imprenditori del Lazio che hanno investito sulle opportunità offerte dal superbonus di guardare al futuro con maggiore fiducia. La crisi dei crediti incagliati infatti ha gettato molte imprese del settore edile, e di conseguenza l'intero indotto occupazionale ad esso collegato, in una situazione di grande incertezza, come ci è stato più volte rappresentato dalle associazioni di categoria. Mi sento di ringraziare anche il presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma che sin dall'inizio ha seguito l'intero iter della norma e ha offerto un contributo importante al successo dell'operazione che oggi può finalmente decollare", ha concluso.





