Anziana trovata morta in casa, non si esclude l'omicidio

Il cadavere di una donna di 92 anni, di cui non sono state rese note le generalità, è stato trovato nella sua abitazione in via Galileo Galilei, strada periferica di Ruvo di Puglia, nel Barese. Il ritrovamento è avvenuto dopo una chiamata al 112. Al momento nessuna ipotesi è esclusa, compresa quella di una morte violenta.

Saranno le indagini dei carabinieri a chiarire le cause del decesso. Sul posto sono al lavoro i carabinieri della Sis, la Sezione investigazioni scientifiche. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Trani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA