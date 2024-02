Anche dall'orvietano agricoltori a Roma con i loro trattori

Trattori a Roma anche dal territorio orvietano, che nei giorni scorsi ha visto varie manifestazioni e presidi nella zona. I mezzi sono partiti da Allerona e Monterubiaglio (Castel Viscardo) e quindi si sono uniti al presidio sulla Nomentana. Altre partenze sono attese fra giovedì e venerdì, anche di agricoltori che per esigenze diverse caricheranno i propri mezzi agricoli sui camion.

In merito alla manifestazione di venerdì nella capitale, l'indicazione inviata agli agricoltori è quella del raduno in piazza San Giovanni, con alcuni mezzi agricoli e una presenza la più ampia possibile di persone.



