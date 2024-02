Agricoltori verso Sanremo 'forse niente palco'

C'è anche un sardo, Fabio Pitzalis, di Guasila (Sud Sardegna), nella delegazione di agricoltori che stasera sarà a Sanremo per portare anche al Festival della canzone italiana la protesta dei trattori.

"Proviamo a rappresentare anche i problemi dell'isola - spiega all'ANSA - ma da quello che per il momento trapela dai nostri contatti sul posto, quello mio e dei trattori che si stanno muovendo da Milano potrebbe essere un viaggio inutile.

Non sembrano infatti intenzionati a farci salire sul palco, pare che siano disposti solo a leggere una nota del nostro movimento".

E spunta fuori anche il solito problema della continuità: "Da rimarcare che sono in viaggio da ieri tra aereo, treni e auto per arrivare a Sanremo - aggiunge Pitzalis - perché dalla Sardegna non ci sono voli per il resto d'Italia, oltre Roma e Milano". Un'Odissea per Sanremo: il rappresentante sardo dovrebbe arrivare davanti all'Ariston dopo le 17.

Intanto prosegue il presidio al porto di Cagliari: è la nona notte trascorsa davanti al varco Dogana. Molti - circa un centinaio - stamattina però stanno lasciando momentaneamente il quartier generale: sono diretti a Roma per la manifestazione nazionale in programma domani. Anche quella sarà un'occasione per incontrarsi con gli agricoltori e pastori delle altre regioni: il presidio di Cagliari sarà sciolto soltanto dopo aver sentito il coordinamento nazionale. Quindi per ora avanti a oltranza.



