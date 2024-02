Valditara, chi aggredisce i prof risarcisca le scuole

Oltre l'inasprimento delle pene, per chi aggredisce il personale scolastico, "sono convinto che si debba introdurre una ulteriore, specifica sanzione risarcitoria - che stiamo elaborando insieme con il ministro Nordio - per il danno reputazionale che le scuole ricevono dall'aggressione dei propri dirigenti scolastici, dei propri docenti o del personale in generale: perché è evidente che chi aggredisce un dipendente della scuola aggredisce lo Stato, minando, nel profondo, la credibilità e l'autorevolezza dell'istituzione". Così in question time, rispondendo ad una interrogazione, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara.



