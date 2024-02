Sanremo: polizia denuncia 52enne per allarme bomba a Ariston

Un uomo di 52 anni, con interessi nel campo musicale, è stato denunciato con l'accusa di procurato allarme perchè ieri mattina, intorno alle 10.30, con una telefonata anonima ha indicato la presenza di un ordigno esplosivo all'interno del teatro Ariston di Sanremo, dov'è in corso la 74/a edizione del Festival della Canzone Italiana. Lo ha reso noto la questura di Imperia in una nota. Non è stato disposto lo sgombero del teatro e al termine di una veloce indagine, la polizia ha rintracciato l'uomo al proprio domicilio che "messo alle strette ha confessato i propri addebiti, spiegando che l'incauto gesto era riconducibile a motivi di acredine con l'organizzazione della manifestazione canora".

Lunedì sera, intorno alle 23, c'era stato un primo allarme bomba durante una festa collegata al Festival a Villa Nobel e gli ospiti era stati fatti uscire dalla struttura per i controlli.



