Protesta trattori, sardi a Pescara per decidere presenza Sanremo

Una delegazione del presidio di pastori e agricoltori sardi a Pescara per un incontro con gli altri rappresentanti del movimento dei trattori che da due settimane sta protestando contro le politiche agricole dell'Unione europea. Un confronto per stabilire le prossime strategie. Tra queste anche un blitz a Sanremo con un piccolo gruppo nazionale: si deciderà in queste ore se tra i partecipanti ci sarà qualche rappresentante sardo.

Le mosse sembrano già stabilite: il presidio del porto di Cagliari rimane, ma tra oggi e domani molti lasceranno il quartier generale della protesta davanti al varco Dogana per partecipare venerdì alla manifestazione nazionale a Roma.

Intanto pastori e agricoltori hanno trascorso davanti al mare l'ottava notte di occupazione. Ormai il rituale è sempre lo stesso: pasti consumati tutti insieme attorno al falò e poi a dormire sotto il gazebo o nelle cabine dei trattori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA