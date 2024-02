Per 'Chi l'ha visto?' Liliana getta immondizia e scompare

Liliana Resinovich sarebbe scomparsa subito dopo aver gettato, in modo accurato e differenziato, l'immondizia e aver imboccato via San Cilino, dove viene vista dalla fruttivendola. È la ricostruzione temporale della mattina in cui è scomparsa la donna, il 14 dicembre 2021, fatta questa sera dalla trasmissione televisiva della Rai "Chi l'ha visto?". Ricostruzione che non coincide con quella delle autorità inquirenti per una differenza di un paio di minuti, basata anche sulla applicazione sportiva che Gabriella, la vicina di casa, portava con se.

Questa sera sono stati mandati in onda alcuni video in cui si vede Liliana che alle 8:43 arriva da casa, lascia l'immondizia e imbocca via San Cilino. Circa due minuti dopo arriva dalla stessa strada anche Gabriella che imbocca a passo più sostenuto via San Cilino. Se, dopo aver incrociato la fruttivendola, Liliana avesse proseguito per la stessa strada, Gabriella l'avrebbe raggiunta, e se Liliana si fosse fermata a parlare con qualcuno comunque l'avrebbe notata, visto che la strada è stretta e piccola, è la ricostruzione mandata in onda stasera.

Infatti, sia il fratello di Liliana, Sergio, che Gabriella e l'avvocato Nicodemo Gentile - tutti nello studio televisivo stasera - sono convinti che la donna ripresa alle 8:50 dalla telecamera di un autobus mentre attraversa la strada, non sia Liliana, come invece sostiene l'autorità giudiziaria.



