Cub, licenziamento illegittimo operaio sindacalista a Cassino

Un operaio e sindacalista della Flmu-Cub è stato licenziato per motivi disciplinari oggi dalla direzione dello stabilimento Fca/Stellantis di Cassino (Frosinone): né dà notizia il sindacato, a Milano dove si trova la sede centrale, che parla di "illegittimità e strumentalità" del provvedimento.

Il lavoratore, Delio Fantasia, è un dirigente sindacale e in particolare il segretario della Flmu-Cub della fabbrica di Cassino. "Da sempre Fantasia si batte contro il peggioramento delle condizioni di lavoro e salariali in fabbrica e, più in generale, nel nostro Paese - afferma la Cub -. Le motivazioni come sempre sono pretestuose, ma la realtà è chiara a tutti: è un lavoratore che si batte e non lascia mano libera a Stellantis mentre vuole peggiorare le condizioni, i carichi e gli orari di lavoro, si attiva per gestire gli 'esuberi strutturali', chiude interi reparti e opera tanti altri interventi che colpiscono i dipendenti".

La segreteria nazionale della Cub invita la dirigenza della Fca/Stellantis "a ritornare sui suoi passi: la decisione inaccettabile di licenziare un operaio e dirigente sindacale, punto di riferimento dei lavoratori è un atto che testimonia la volontà di allontanare una voce critica e di 'spianare' qualunque tipo di libertà sindacale in fabbrica a Cassino. E' evidente che la Flmu-Cub e l'intera Cub non si lasceranno intimidire".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA