Cub indice sciopero intera giornata aeroporti per il 9 febbraio

La Cub ha indetto uno sciopero nazionale del personale del settore aereo-aeroportuale e indotto per l'intera giornata di venerdì prossimo. Il sindacato di base contesta in particolare il rinnovo del contratto nazionale dell'handling, cioè il check-in e lo scarico e carico bagagli, rinnovato dopo 7 anni "a condizioni e aumenti penalizzanti".

Secondo la Cub "gli arretrati corrisposti sono irrisori e per il calcolo degli straordinari sono state sottoscritte clausole capestro in base a cui la maggiorazione è calcolata sulla paga oraria riferita al 2016". Il sindacato chiede "aumenti salariali con adeguamento al costo della vita, il riconoscimento di una tantum da calcolare dall'ultimo aumento contrattuale, la reintroduzione del calcolo degli istituti indicizzandoli (notturno, festivo, straordinari), eliminazione delle ore incrementali previste nell'attuale contratto e abolizione degli accordi su stagionalità nella categoria".

"Lo sciopero è indetto anche contro i licenziamenti, la precarizzazione del lavoro, i tagli reali ai salari, il peggioramento normativo e la variabilità della programmazione oraria delle prestazioni, l'utilizzo discriminatorio degli ammortizzatori sociali" afferma Antonio Amoroso, segretario nazionale della Cub Trasporti.



