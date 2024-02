Banditi con mitra assaltano gioielleria in centro commerciale

Terrore questa sera al centro commerciale 'Valencenter' di Marcon (Venezia) per una rapina compiuta da un commando armato di mitra in una gioielleria del grande magazzino. Una dipendente del negozio di preziosi è stata presa momentaneamente in ostaggio, sotto la minaccia delle armi, mentre altri commessi sono stati rinchiusi in uno stanzino. Il gruppo era composto da 4-5 malviventi, con i volti coperti da passamontagna.

C'è stato un fuggi fuggi generale tra i client del centro commerciale, a quell'ora, circa le 19, molto affollato. Dopo essersi impossessati dei preziosi i rapinatori hanno rilasciato la dipendente e sono fuggiti. Suil posto sono arrivati subito dopo polizia e carabinieri, che hanno perlustrato palmo a palmo i negozi per accertare che nessuno dei malviventi fosse più all'interno.



