Auto contro bus a Bolzano, 8 feriti lievi

E' di otto feriti lievi il bilancio di un violento scontro di un'autovettura con un bus di linea, questa mattina, verso le 6.30, al incrocio di via Sassari e via Resia a Bolzano. Una Bmw è stata letteralmente spinta contro un albero e il pullman si è fermato solo sul marciapiede.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo serio. Sul posto sono intervenuti alcune ambulanze della Croce bianca e della Croce rossa, i vigili urbani, la polizia stradale e i vigili del fuoco. L'incidente ha causato code e rallentamenti in una vasta zona del capoluogo altoatesino.



