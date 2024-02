Va a casa dell'ex nonostante divieto di avvicinamento, arrestato

Un uomo di 38 anni è stato arrestato in flagranza dalla polizia di Sarzana (La Spezia) per essere entrato nella casa della sua ex compagna violando il divieto di avvicinamento che pendeva su di lui. La donna lo aveva denunciato a fine 2023 per maltrattamenti in famiglia.

Ricevuta una richiesta d'aiuto da parte della donna gli agenti del commissariato di Sarzana hanno sorpreso l'uomo sabato scorso all'interno dell'abitazione in una via del centro città, dove è stato fermato. L'uomo è stato trasferito nel carcere del capoluogo. Il tribunale della Spezia ha convalidato l'arresto in flagranza di reato per violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA