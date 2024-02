Ucciso l'orso M90 in Val di Sole, la protesta degli animalisti

E' stato abbattuto l'orso M90 dopo il via libera dato dalla Provincia di Trento. Il plantigrado il 28 gennaio aveva seguito una coppia a Mezzana, in Val di Sole.

L'abbattimento, nella valle trentina, è avvenuto poche ore dopo il decreto firmato la mattina di martedì 6 febbraio dal presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti, che ha incaricato il Corpo forestale di identificare l'esemplare ed ucciderlo.

L'orso M90 aveva radiocollare dalla notte tra il 14 e il 15 settembre 2023. Fino al 28 gennaio, sono stati segnalati 12 avvicinamenti "in centro residenziale o nelle immediate vicinanze di abitazioni stabilmente in uso" (fattispecie 13 del Pacobace) e 3 casi che rientrano nella fattispecie 16 del Pacobace ("Orso segue intenzionalmente persone").

Gli animalisti annunciano battaglia

"Abbiamo sperato fino all'ultimo in un ripensamento, in considerazione della speciale protezione di cui gode la specie anche a livello europeo e nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione che tutela la biodiversità, ma il presidente Fugatti è stato sordo anche alle istanze dell'opinione pubblica che vorrebbe un Trentino amico degli animali". Così, in una nota, l'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), che annuncia l'intenzione di chiedere l'accesso agli atti per conoscere i dettagli della vicenda e per sapere come è stato eseguito l'abbattimento.

"Una politica miope e nemica degli animali quella della Provincia di Trento, che non tutela la biodiversità", afferma Oipa. La Lav interviene per rilevare come i tipi stretti tra il decreto e l'uccisione dell'esemplare non abbiamo permesso di effettuare il ricorso. "Ci è stato impedito di difendere M90 ricorrendo al Tar contro la sua condanna a morte, ma non ci fermeremo di fronte agli ammazzaselvatici. Siamo già al lavoro per ottenere giustizia per M90 e tutti gli altri orsi casualmente trovati morti dopo le condanne di uccisione" ha dichiarato Massimo Vitturi, responsabile area selvatici dell'associazione animalista.

La presidente nazionale di Enpa, Carla Rocchi, in un comunicato, parla di "orrore, sgomento e profonda indignazione", evidenziando come l'ente intraprenderà "tutte le azioni necessarie affinché il presidente della Provincia di Trento renda conto delle sue decisioni in tutte le sedi appropriate, italiane ed europee, tribunali compresi". L'associazione Animalisti italiani, poi, ha lanciato un appello al presidente del consiglio Giorgia Meloni e al ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin per "salvare la vira degli orsi".

Manifestazione degli animalisti sabato

Dopo l'uccisione dell'orso M90, gli attivisti della campagna StopCasteller ricordano che sabato 10 febbraio organizzano a Trento una manifestazione nazionale contro quella che definiscono una "gestione sanguinosa" dei grandi carnivori in Trentino. Hanno aderito al corteo - informa una nota - Lav, Lac, Lndc Animal Protection, Animal Liberaction, Ribellione Animale e Bearsandothers. La manifestazione è supportata anche dal giornalista Andrea Scanzi e dalle attrici Caterina Murino ed Elisa d'Eusanio. "A tutti quelli che pensano che quello che sta succedendo in Trentino sia un'anomalia locale, ricordiamo che la responsabilità sta anche nelle istituzioni nazionali: sono sporche di sangue le mani di Piero Genovesi di Ispra, che venerdì aveva dato il proprio benestare all'uccisione dell'orso Sonny-M90", aggiungono gli attivisti nella nota. Nel frattempo, Centopercentoanimalisti ha annunciato una manifestazione davanti al Centro di recupero per la fauna alpina al Casteller, a Trento, sabato 2 marzo, con partenza alle ore 14 dalla stazione di Villazzano.

Pichetto: "L'abbattimento non può essere l'unica soluzione"

"La soppressione non può essere l'unica alternativa. Se quanto fino ad oggi messo in campo con la provincia di Trento non è stato sufficiente, l'impegno - da parte di tutti - deve essere quello di moltiplicare gli sforzi per individuare ogni soluzione possibile a garantire una convivenza pacifica nei territori. Ho nuovamente mobilitato tutte le strutture che fanno capo al Ministero per definire una strategia tempestiva in cui l'abbattimento debba essere davvero la soluzione estrema". È quanto dichiara il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.

