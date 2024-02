Studente accoltellato nel Milanese, bloccato un 17enne

È stato rintracciato e bloccato il presunto accoltellatore dello studente 15enne ferito oggi pomeriggio all'esterno di un istituto professionale a Pieve Emanuele (Milano).

Il giovane aggressore ha 17 anni ed è di Rozzano, dove è stato preso in consegna dai Carabinieri in attesa delle valutazioni della Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

Sono in corso accertamenti per accertare le cause dell'aggressione, che sarebbe nata da una lite iniziata all'esterno del plesso scolastico. Il 15enne, di Vernate, sarebbe stato colpito con un singolo fendente.



