Strage Fidene, il 29 febbraio decisione su riunione processi

I giudici della prima corte di Assise di Roma decideranno il prossimo 29 febbraio sulla richiesta di riunificazione dei procedimenti relativi alla strage di Fidene in cui morirono quattro donne. Per gli omicidi, avvenuti nel corso di una riunione di condominio l'11 dicembre del 2022, è imputato Claudio Campiti che fece fuoco contro Nicoletta Golisano, Elisabetta Silenzi, Sabina Sperandio e Fabiana De Angelis.

Nel secondo procedimento sono, invece, imputati per reati omissivi legati all'uso delle armi il presidente della Sezione Tiro a Segno Nazionale di Roma e un dipendente addetto al locale dell'armeria del poligono di tiro di Tor di Quinto dove Campiti prese la pistola poi utilizzata in via Monte Gilberto. Il pm Giovanni Musarò ha chiesto alla corte di unire i due processi e la riserva sarà sciolta nell'udienza di fine febbraio.



