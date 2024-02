"Venerdì vedrete un corteo con i trattori sul Raccordo di Roma". Lo ha detto Salvatore Fais, leader di Riscatto agricolo, al termine di un incontro in prefettura.

"Da parte di prefettura e questura c'è molta collaborazione - ha aggiunto - Domani mattina abbiamo un nuovo incontro in questura per i dettagli, ma ci sono buone possibilità che vengano accolte le nostre richieste. Ci aspettiamo almeno 500 trattori sul Gra".



