Un accoltellamento si è verificato poco dopo le 14.15 in un istituto professionale di Pieve Emanuele, nel Milanese. Lo riferisce il 118. A rimanere ferito, secondo le prime informazioni, è stato un minorenne, ricoverato in gravi condizioni. Sul posto, al centro professionale in via Gigli sono intervenuti 118 e Carabinieri. Il ragazzo ferito, di cui non è stata al momento divulgata l'età, presentava un'ampia ferita e una grave emorragia.



