Provincia di Trento firma un decreto per l'abbattimento orso M90

Il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti ha firmato un decreto per l'abbattimento dell'orso M90, l'orso confidente che il 28 gennaio aveva seguito una coppia a Mezzana, in Val di Sole.

Il decreto dispone che "l'esemplare, quando identificato come l'orso M90 mediante osservazione del radiocollare e/o delle marche auricolari, sia immediatamente ucciso". A essere incaricato del prelievo di M90 è il Corpo forestale della Provincia di Trento, "con l'eventuale collaborazione - si legge nel decreto - per quanto di competenza dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari".

La decisione è stata presa anche in considerazione che "sono trascorsi ormai quasi 5 mesi dall'inizio del monitoraggio intensivo sull'orso M90 con azioni di dissuasione, senza che alcun risultato apprezzabile sia stato acquisito in termini di diminuita confidenza dell'esemplare, il quale è rimasto attivo e con atteggiamento pericoloso anche durante i mesi invernali".

L'orso M90 - viene ricordato nel decreto - era stato radiocollarato nella notte tra il 14 e il 15 settembre 2023.

Fino al 28 gennaio, sono stati segnalati 12 avvicinamenti "in centro residenziale o nelle immediate vicinanze di abitazioni stabilmente in uso" (fattispecie 13 del Pacobace) e 3 casi che rientrano nella fattispecie 16 del Pacobace ("Orso segue intenzionalmente persone").



