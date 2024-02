Perse le tracce del regista 90enne Formigoni, ricerche in corso

Sono in corso le ricerche via mare e via terra nella zona di Savelletri di Fasano (Brindisi) del 90enne Carlo Formigoni, regista di origine lombarda che da tempo viveva a Ostuni. Nei pressi di un lido della zona sono stati trovati alcuni suoi effetti personali, tra cui una sedia a sdraio.

Le ricerche sono condotte dal nucleo sommozzatori dei vigli del fuoco, da personale della capitaneria di porto e dai carabinieri della compagnia di Fasano.

A quanto si apprende l'uomo questa mattina si è fatto accompagnare nei pressi del lido. Poi poco dopo le 17 è scattato l'allarme quando alcuni suoi amici non sono più riusciti a mettersi in contatto con lui.



